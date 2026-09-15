ЦБ снизил курсы доллара и евро на 16 сентября

Банк России установил официальные курсы валют на среду, 16 сентября. Доллар и евро подешевели, а юань немного подорожал. Курс доллара снизился на 10 копеек и составил 84,24 рубля. Евро подешевел на 46 копеек — до 97,30 рубля. Курс юаня вырос на 2 копейки и достиг 12,55 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на среду, 16 сентября. Доллар и евро подешевели, а юань немного подорожал.

Курс доллара снизился на 10 копеек и составил 84,24 рубля. Евро подешевел на 46 копеек — до 97,30 рубля. Курс юаня вырос на 2 копейки и достиг 12,55 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.