В Солотче открыли опорный пункт полиции
Об этом сообщил мэр Рязани Борис Ясинский. По его словам, пункт подготовлен для приёма людей: есть места для ожидания, кабинет участкового для работы с гражданами. Ранее объект просили открыть жители, указал мэр.
В Солотче открыли опорный пункт полиции. Об этом сообщил 13 сентября мэр Рязани Борис Ясинский.
По его словам, пункт подготовлен для приёма людей: есть места для ожидания, кабинет участкового для работы с гражданами.
Ранее объект просили открыть жители, указал мэр.
Напомним, строительство пункта полиции началось в феврале 2026-го.