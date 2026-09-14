В Солотче открыли опорный пункт полиции

Об этом сообщил мэр Рязани Борис Ясинский. По его словам, пункт подготовлен для приёма людей: есть места для ожидания, кабинет участкового для работы с гражданами. Ранее объект просили открыть жители, указал мэр.