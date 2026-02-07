В Солотче начали строить пункт полиции
Работы стартовали в начале февраля. Пункт полиции появится рядом с префектурой. Завершить строительство планируют до конца марта 2026 года. Напомним, в декабре 2025 года губернатор региона Павел Малков проводил выездное совещание и заявлял, что по просьбе жителей в Солотче разместят пункт полиции.
Фото: Telegram-канал Сергея Пупкова.