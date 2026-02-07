Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 07
-7°
Вск, 08
-7°
Пнд, 09
-11°
ЦБ USD 77.05 0.5 07/02
ЦБ EUR 91.05 0.76 07/02
Нал. USD 76.77 / 76.90 07/02 14:15
Нал. EUR 91.41 / 91.90 07/02 14:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
Вчера 14:08
661
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
898
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 502
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 593
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Солотче начали строить пункт полиции
Работы стартовали в начале февраля. Пункт полиции появится рядом с префектурой. Завершить строительство планируют до конца марта 2026 года. Напомним, в декабре 2025 года губернатор региона Павел Малков проводил выездное совещание и заявлял, что по просьбе жителей в Солотче разместят пункт полиции.

В центре Солотчи начали строить пункт полиции. Об этом 6 февраля в своем Telegram-канале сообщил председатель Комитета по бюджету и налогам рязоблдумы Сергей Пупков.

Работы стартовали в начале февраля. Пункт полиции появится рядом с префектурой.

Завершить строительство планируют до конца марта 2026 года.

Напомним, в декабре 2025 года губернатор региона Павел Малков проводил выездное совещание и заявлял, что по просьбе жителей в Солотче разместят пункт полиции.

Фото: Telegram-канал Сергея Пупкова.