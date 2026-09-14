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В села Рязанской области в 2026 году трудоустроят 16 тренеров
В села Рязанской области в 2026 году трудоустроят 16 тренеров по программе «Земский тренер». Об этом на заседании правительства сообщил министр физической культуры и спорта Владимир Антманис. В сентябре уже закрыто 14 вакансий из 16. Оставшиеся две позиции — в Рязанском и Захаровском округах — планируется заполнить до конца декабря. Участникам программы выплатят по одному миллиону рублей. Главное условие — трудоустройство на полный рабочий день и работа в одной организации не менее пяти лет.

В села Рязанской области в 2026 году трудоустроят 16 тренеров по программе «Земский тренер». Об этом на заседании правительства сообщил министр физической культуры и спорта Владимир Антманис.

В сентябре уже закрыто 14 вакансий из 16. Оставшиеся две позиции — в Рязанском и Захаровском округах — планируется заполнить до конца декабря.

Участникам программы выплатят по одному миллиону рублей. Главное условие — трудоустройство на полный рабочий день и работа в одной организации не менее пяти лет.

Ранее губернатор Павел Малков отмечал, что благодаря программе привлекут специалистов для работы в спортивных школах небольших населенных пунктов. Проект направлен на развитие спорта в районах и поможет создать для детей больше возможностей для занятий физкультурой.