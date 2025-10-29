Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
28 минут назад
61
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 352
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 941
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 180
В Рязанской области по нацпроекту «Кадры» запустили новую программу «Земский тренер»
«Запускаем новую программу „Земский тренер“. Рязанская область вошла в число пилотных регионов, где стартовала программа по национальному проекту „Кадры“. Ее цель — привлечь специалистов для работы в спортивных школах небольших населенных пунктов. Уверен, проект поможет развивать спорт в районах и создавать для детей больше возможностей для занятий физкультурой и спортом», — отметил Павел Малков.

По словам губернатора, участникам программы выплатят по одному миллиону рублей. Участвовать смогут педагоги с высшим или средним профессиональным образованием.

Главное условие — трудоустройство на полный рабочий день и работа в одной организации не менее пяти лет. В этом году планируется принять по программе трех специалистов, а в следующем уже не менее 16 тренеров.