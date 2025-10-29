В Рязанской области по нацпроекту «Кадры» запустили новую программу «Земский тренер»

Павел Малков сообщил о начале реализации в регионе федеральной программы «Земский тренер», направленной на поддержку работников сферы физкультуры и спорта, которые трудоустраиваются в малые населенные пункты. «Запускаем новую программу „Земский тренер“. Рязанская область вошла в число пилотных регионов, где стартовала программа по нацпроекту „Кадры“. Ее цель — привлечь специалистов для работы в спортивных школах небольших населенных пунктов. Уверен, проект поможет развивать спорт в районах и создавать для детей больше возможностей для занятий физкультурой и спортом», — отметил Павел Малков.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о начале реализации в регионе федеральной программы «Земский тренер», направленной на поддержку работников сферы физкультуры и спорта, которые трудоустраиваются в малые населенные пункты. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

«Запускаем новую программу „Земский тренер“. Рязанская область вошла в число пилотных регионов, где стартовала программа по национальному проекту „Кадры“. Ее цель — привлечь специалистов для работы в спортивных школах небольших населенных пунктов. Уверен, проект поможет развивать спорт в районах и создавать для детей больше возможностей для занятий физкультурой и спортом», — отметил Павел Малков.

По словам губернатора, участникам программы выплатят по одному миллиону рублей. Участвовать смогут педагоги с высшим или средним профессиональным образованием.

Главное условие — трудоустройство на полный рабочий день и работа в одной организации не менее пяти лет. В этом году планируется принять по программе трех специалистов, а в следующем уже не менее 16 тренеров.