В Рязанской области закроют проезд по мосту через Оку

В понедельник, 14 сентября, по техническим причинам движение транспортных средств по наплавному мосту через реку Ока в районе села Фатьяновка в Спасском округе будет временно приостановлено. Ограничение движения запланировано с 10:00 до 12:00 Ранее в Рязанской области закрыли движение по мосту через Цну.

В Рязанской области закроют проезд по мосту через Оку. Об этом сообщает региональный минтранс.

В понедельник, 14 сентября, по техническим причинам движение транспортных средств по наплавному мосту через реку Ока в районе села Фатьяновка в Спасском округе будет временно приостановлено.

Ограничение движения запланировано с 10:00 до 12:00

Ранее в Рязанской области закрыли движение по мосту через Цну.