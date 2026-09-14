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В Рязанской области закроют проезд по мосту через Оку
В понедельник, 14 сентября, по техническим причинам движение транспортных средств по наплавному мосту через реку Ока в районе села Фатьяновка в Спасском округе будет временно приостановлено. Ограничение движения запланировано с 10:00 до 12:00 Ранее в Рязанской области закрыли движение по мосту через Цну.

В Рязанской области закроют проезд по мосту через Оку. Об этом сообщает региональный минтранс.

В понедельник, 14 сентября, по техническим причинам движение транспортных средств по наплавному мосту через реку Ока в районе села Фатьяновка в Спасском округе будет временно приостановлено.

Ограничение движения запланировано с 10:00 до 12:00

Ранее в Рязанской области закрыли движение по мосту через Цну.