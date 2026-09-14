В Рязанской области закрыли движение по мосту через Цну

Отмечается, что по техническим причинам 14 сентября с 08:00 до 17:00 перекрыли движение по наплавному мосту через реку на автодороге Новочернеево — Старочернеево в Шацком округе.

В Рязанской области закрыли движение по мосту через Цну. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Отмечается, что по техническим причинам 14 сентября с 08:00 до 17:00 перекрыли движение по наплавному мосту через реку на автодороге Новочернеево — Старочернеево в Шацком округе.