В Рязанской области отменили карантин по бешенству животных

Губернатор Рязанской области Павел Малков подписал постановление об отмене ограничительных мероприятий на территории Ухоловского округа. Соответствующая информация опубликована в газете «Рязанские ведомости». Ограничительные мероприятия полностью сняты как в эпизоотическом очаге, которым являлось личное подворье, так и на всей территории села Кензино, ранее признанного неблагополучным пунктом. Напомним, карантин вводили в июле 2026 года.