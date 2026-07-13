В Рязанской области установлен карантин

В Рязанской области установили карантин по бешенству животных. Соответствующая информация содержится в постановлении губернатора Павла Малкова. Случай заболевания бешенством зафиксировали на территории поселка станции Кензино Ухоловского округа. Ограничительные мероприятия ввели как на личном подворье в эпизоотическом очаге (улица Станционная, дом 13), так и во всем неблагополучном пункте. Карантин продлится 60 календарных дней после умерщвления последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством.

В Рязанской области установили карантин по бешенству животных. Соответствующая информация содержится в постановлении губернатора Павла Малкова.

Случай заболевания бешенством зафиксировали на территории поселка станции Кензино Ухоловского округа.

Ограничительные мероприятия ввели как на личном подворье в эпизоотическом очаге (улица Станционная, дом 13), так и во всем неблагополучном пункте.

Карантин продлится 60 календарных дней после умерщвления последнего животного, подозреваемого в заболевании бешенством.

В постановлении отмечается, что на период карантина в эпизоотическом очаге запрещено лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных без вакцинации, их перемещение, а также снятие шкур с павших животных.

В пределах неблагополучного пункта под запрет попали ярмарки, выставки и другие мероприятия со скоплением скота, вывоз животных без прививок и отлов диких животных для зоопарков.

Постановление вступило в силу.

Напомним, предыдущий карантин по бешенству животных в Ухоловском округе отменили 23 июня 2026 года.