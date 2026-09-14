В Рязани восстановили подачу света после аварии
Свет на улицах 2 Линия, 3 Линия, 4 Линия, 7 Линия, 14 Линия, Ленинского Комсомола, Осипенко 4-й проезд, Осипенко 5-й проезд, Осипенко 6-й проезд, Осипенко 7-й проезд, Островского, Стройкова, Гагарина, Татарская, Дзержинского, Пушкина восстановили в 12:10. Напомним, электричество аварийно отключили по этим адресам в 09:20.
В Рязани восстановили подачу света после аварии. Об это сообщают элекртросети.
Свет на улицах 2 Линия, 3 Линия, 4 Линия, 7 Линия, 14 Линия, Ленинского Комсомола, Осипенко 4-й проезд, Осипенко 5-й проезд, Осипенко 6-й проезд, Осипенко 7-й проезд, Островского, Стройкова, Гагарина, Татарская, Дзержинского, Пушкина восстановили в 12:10.
Напомним, электричество аварийно отключили по этим адресам утром 14 сентября.