На 16 улицах в Рязани отключили свет
В 07:48 14 сентября из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах: 2-я Линия; 3-я Линия; 4-я Линия; 7-я Линия; 14-я Линия; Ленинского Комсомола; 4-й, 5-й, 6-й, 7-й проезд Осипенко; Островского; Стройкова; Гагарина; Татарская; Дзержинского; Пушкина. Аварийная бригада работает на месте. Восстановить подачу света планируют через два часа.
На 16 улицах в Рязани отключили свет. Об этом сообщили в РГРЭС.
В 07:48 14 сентября из-за технологического нарушения отключилось электричество на следующих улицах:
- 2-я, 3-я, 4-я, 7-я, 14-я Линия;
- Ленинского Комсомола;
- 4-й, 5-й, 6-й, 7-й проезд Осипенко;
- Островского;
- Стройкова;
- Гагарина;
- Татарская;
- Дзержинского;
- Пушкина.
Аварийная бригада работает на месте. Восстановить подачу света планируют через два часа.