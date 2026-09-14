В Минске мужчина убил любовницу, которая ждала от него ребенка

43-летнюю Татьяну Мартищенко, которая находилась на пятом-шестом месяце беременности, нашли убитой. По подозрению в преступлении задержали 38-летнего минчанина, с которым женщина состояла в близких отношениях. Об этом сообщило МВД Беларуси. Фигурант рассказал, что во время очередной ссоры несколько раз ударил женщину ножом, после чего поместил тело в спортивную сумку и вывез за город. В Минском районе он закопал тело, а по пути избавился от вещей погибшей и других улик.

43-летнюю Татьяну Мартищенко, которая находилась на пятом-шестом месяце беременности, нашли убитой. По подозрению в преступлении задержали 38-летнего минчанина, с которым женщина состояла в близких отношениях. Об этом сообщило МВД Беларуси.

О пропаже Татьяны стало известно 8 сентября: близкие обратились в милицию, когда она перестала выходить на связь. В последние годы Татьяна снимала квартиру в центре Минска. Как рассказали изданию Onlíner соседи, рядом с Татьяной часто появлялся высокий мужчина со спортивной хоккейной сумкой. Они отмечали, что он ухаживал за ней и, судя по всему, состоял с ней в отношениях.

По информации МВД, задержанный признался, что состоял с Татьяной в близких отношениях и знал о ее беременности. При этом мужчина официально находился в других отношениях. По его словам, между ними возникали конфликты.

Фигурант рассказал, что во время очередной ссоры несколько раз ударил женщину ножом, после чего поместил тело в спортивную сумку и вывез за город. В Минском районе он закопал тело, а по пути избавился от вещей погибшей и других улик.

Подозреваемого установили и задержали в течение суток. Он признал вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об убийстве.

Фото: МВД Беларуси.