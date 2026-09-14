В Минпросвещения сообщили, планируют ли усложнить ЕГЭ в 2027 году

Об этом 14 сентября на полях Международного фестиваля молодежи рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, Минпросвещения не планирует усложнять задания ЕГЭ-2027, никаких серьезных изменений в экзамене не готовится. Кравцов рассказал, что обсуждение демоверсий КИМ ЕГЭ-2027 продлится до конца сентября, а их утверждение запланировано до 10 ноября. «Уже на основании демоверсий будут готовиться сами экзаменационные задания», — заключил министр. Ранее в Рособрнадзоре опровергли появившиеся в интернете трактовки изменений в экзамене по русскому языку на основе демоверсий ЕГЭ.

В Минпросвещения сообщили, планируют ли усложнить ЕГЭ в 2027 году. Об этом 14 сентября в интервью РИА Новости на полях Международного фестиваля молодежи рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, усложнять задания ЕГЭ в следующем году не планируют. Также не готовятся серьезные изменения в экзамене.

Кравцов рассказал, что обсуждение демоверсий КИМ ЕГЭ-2027 продлится до конца сентября, а их утверждение запланировано до 10 ноября.

«Уже на основании демоверсий будут готовиться сами экзаменационные задания», — заключил министр.

Ранее в Рособрнадзоре опровергли появившиеся в интернете трактовки изменений в экзамене по русскому языку на основе демоверсий ЕГЭ.