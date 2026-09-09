Рособрнадзор прокомментировал возможные изменения в ЕГЭ по русскому языку

Рособрнадзор опроверг появившиеся в интернете трактовки изменений в экзамене по русскому языку на основе демоверсий ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости. В ведомстве сообщили, что обсуждение новых контрольно-измерительных материалов продолжается, и информация, распространяемая в сети, не отражает официальной позиции. «Обсуждаемые тезисы не являются утвержденной структурой экзаменационных заданий», — подчеркнули в Рособрнадзоре. На сайте ФИПИ опубликованы перспективные модели экзаменационных материалов, и ни один из проектов не является финальной версией экзамена. Ведомство призвало всех заинтересованных лиц направлять свои замечания и предложения через официальные каналы обратной связи.

Рособрнадзор опроверг появившиеся в интернете трактовки изменений в экзамене по русскому языку на основе демоверсий ЕГЭ. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве сообщили, что обсуждение новых контрольно-измерительных материалов продолжается, и информация, распространяемая в сети, не отражает официальной позиции.

«Обсуждаемые тезисы не являются утвержденной структурой экзаменационных заданий», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

На сайте ФИПИ опубликованы перспективные модели экзаменационных материалов, и ни один из проектов не является финальной версией экзамена. Ведомство призвало всех заинтересованных лиц направлять свои замечания и предложения через официальные каналы обратной связи.