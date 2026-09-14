В Иванове ребенок сорвался с аттракциона и погиб в свой день рождения

Отмечается, что трагедия произошла 10 сентября в «Мисти-парке» в торговом центре «Ясень». В распоряжении телеканала появились кадры, на которых видно, как ребенок лезет по горке, и на самом верху срывается вниз.

В Иванове шестилетний мальчик сорвался с аттракциона и погиб в свой день рождения. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой региональные правоохранительные органы.

По данным телеканала, трагедия произошла 10 сентября в «Мисти-парке» в торговом центре «Ясень». Отмечается, что в распоряжении РЕН ТВ появились кадры, на которых видно, как ребенок лезет по горке, и на самом верху срывается вниз.

Как выяснили журналисты, мальчика госпитализировали в больницу, однако спасти не смогли.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура области проводит проверку соблюдения требований безопасности при оказании развлекательных услуг.

Фото и видео: РЕН ТВ.