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В Госдуме предложили создать анонимный чат для психологической помощи подросткам
Инициатор считает, что такая платформа должна быть удобной для молодежи и включать возможность общения с реальными психологами, а не с ботами или автоответчиками. Он отметил, что сегодня подростки сталкиваются с угрозами, которые выходят за рамки обычных школьных конфликтов. По данным Национального антитеррористического комитета, украинские спецслужбы активно пытаются привлечь молодежь через мессенджеры и соцсети. Уточняется, что подросток должен быть уверен, что его слова не приведут к вызову родителей или к другим неприятным последствиям. Если ребенок будет бояться, что его информация может быть использована против него, он не обратится за помощью.

Заместитель председателя комитета Госдумы Каплан Панеш предложил создать анонимный чат для оказания психологической помощи подросткам. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат считает, что такая платформа должна быть удобной для молодежи и включать возможность общения с реальными психологами, а не с ботами или автоответчиками.

Панеш отметил, что сегодня подростки сталкиваются с угрозами, которые выходят за рамки обычных школьных конфликтов. По данным Национального антитеррористического комитета, украинские спецслужбы активно пытаются привлечь молодежь через мессенджеры и соцсети.

Он считает, что подросток должен быть уверен, что его слова не приведут к вызову родителей или к другим неприятным последствиям. Если ребенок будет бояться, что его информация может быть использована против него, он не обратится за помощью.

Панеш также добавил, что психологи должны уметь распознавать признаки вербовки и мошенничества. Если в ходе общения будет выявлена попытка вовлечения подростка в незаконные действия, информация должна передаваться в МВД и ФСБ.