На WB покупатели смогут запросить у продавца скидку на товар

Отмечается, что компания запускает новый инструмент — «Хочу скидку». Покупатели Wildberries могут запросить у продавца персональную скидку — в пределах от 1% до 35%. Опция будет доступна в карточках товаров тех продавцов, которые подключили сервис. При этом решение о предоставлении скидки и товарах, для которых будет доступна такая возможность, остается за продавцом. Уточняется, что обрабатывать запросы можно будет вручную или автоматически. В первом случае продавец самостоятельно решит, принять или отклонить предложение покупателя. Во втором — заранее установит максимальный размер скидки на товар.

На Wildberries покупатели смогут запросить у продавца скидку на товар. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе RWB.

Отмечается, что компания запускает новый инструмент — «Хочу скидку». Покупатели Wildberries могут запросить у продавца персональную скидку — в пределах от 1% до 35%. Опция будет доступна в карточках товаров тех продавцов, которые подключили сервис.

При этом решение о предоставлении скидки и товарах, для которых будет доступна такая возможность, остается за продавцом.

Уточняется, что обрабатывать запросы можно будет вручную или автоматически. В первом случае продавец самостоятельно решит, принять или отклонить предложение покупателя. Во втором — заранее установит максимальный размер скидки.

Если запрос одобрят, покупатель получит промокод, действующий 24 часа: его можно будет применить к одной или нескольким единицам товара.