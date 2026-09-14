На WB покупатели смогут запросить у продавца скидку на товар

На Wildberries покупатели смогут запросить у продавца скидку на товар. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе RWB.
Отмечается, что компания запускает новый инструмент — «Хочу скидку». Покупатели Wildberries могут запросить у продавца персональную скидку — в пределах от 1% до 35%. Опция будет доступна в карточках товаров тех продавцов, которые подключили сервис.
При этом решение о предоставлении скидки и товарах, для которых будет доступна такая возможность, остается за продавцом.
Уточняется, что обрабатывать запросы можно будет вручную или автоматически. В первом случае продавец самостоятельно решит, принять или отклонить предложение покупателя. Во втором — заранее установит максимальный размер скидки.
Если запрос одобрят, покупатель получит промокод, действующий 24 часа: его можно будет применить к одной или нескольким единицам товара.