На российских границах усилили санитарный контроль из-за Эболы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на границах России усилили санитарный контроль из-за рисков Эболы. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости. По словам главы ведомства, проверяют всех граждан, которые приезжают из эпидемиологически неблагополучных стран. Отмечается, что специалисты фиксируют у пересекающих границу повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья. Ранее инфекционист заявлял, что вирус Эбола не может закрепиться в стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на границах России усилили санитарный контроль из-за рисков Эболы. Об этом она 14 сентября сообщила в беседе с РИА Новости.

По словам главы ведомства, проверяют всех граждан, которые приезжают из эпидемиологически неблагополучных стран. Отмечается, что специалисты фиксируют у пересекающих границу повышенную температуру или другие признаки ухудшения состояния здоровья.

Ранее инфекционист заявлял, что вирус Эбола не может закрепиться в стране.