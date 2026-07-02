Россиянам рассказали о возможности распространения опасного заболевания в стране

Дерматолог Ирина Скорогудаева прокомментировала вероятность возникновения и распространения чесотки в России. Об этом сообщает «Москва 24». Врач отметила, что вспышка этого заболевания в стране маловероятна. «Скорее всего, в Чехии просто зафиксировали очаг, который долго оставался незамеченным. Врачи могли ошибаться в диагнозах, люди лечились самостоятельно, а клещ тем временем распространялся. Когда очаг все-таки был обнаружен, это создало впечатление массовой вспышки», — пояснила Скорогудаева.

Дерматолог Ирина Скорогудаева прокомментировала вероятность возникновения и распространения чесотки в России. Об этом сообщает «Москва 24».

Врач отметила, что вспышка этого заболевания в стране маловероятна.

«Скорее всего, в Чехии просто зафиксировали очаг, который долго оставался незамеченным. Врачи могли ошибаться в диагнозах, люди лечились самостоятельно, а клещ тем временем распространялся. Когда очаг все-таки был обнаружен, это создало впечатление массовой вспышки», — пояснила Скорогудаева.

Также инфекционист Владимир Никифоров ранее оценил вероятность завоза вируса Эбола в Россию, отметив, что инфекция не может закрепиться в стране. Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Петр Чумаков добавил, что опасаться эпидемии вируса Эбола не стоит, так как для передачи инфекции требуются специфические условия, и она быстро переходит в тяжелую форму.