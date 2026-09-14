Максимальная ставка по вкладам в рублях в начале сентября выросла до 12,95%

В первой декаде сентября 2026 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, увеличилась до 12,95% годовых. Во второй и третьей декадах августа ставка составила 12,9% годовых. В список банков, чьи данные используются для мониторинга ставок, входят такие учреждения, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк. При определении максимальной процентной ставки учитываются только те ставки по вкладам, которые доступны любому клиенту.

В первой декаде сентября 2026 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, увеличилась до 12,95% годовых. Об этом сообщается в материалах Банка России, передает ТАСС.

Согласно данным регулятора, во второй и третьей декадах августа ставка составила 12,9% годовых. В список банков, чьи данные используются для мониторинга ставок, входят такие учреждения, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк ДОМ.РФ, Московский кредитный банк, Т-банк, ПСБ и Совкомбанк.

При определении максимальной процентной ставки учитываются только те ставки по вкладам, которые доступны любому клиенту. Центральный банк не учитывает ставки с капитализацией процентов и вклады с дополнительными условиями, такими как приобретение инвестиционных паев или оформление программ страхования жизни. Также в расчет не берутся вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.