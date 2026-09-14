Hyundai зарегистрировала пять товарных знаков в России

Южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России пять товарных знаков с логотипами Genesis и Hyundai. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента. Компания подала заявки на регистрацию в августе 2024 и 2025 годов. В сентябре 2026 года Роспатент принял положительные решения по всем пяти заявкам. Зарегистрированные товарные знаки позволяют компании использовать их для широкого перечня товаров и услуг. В него вошли хирургические роботы, протезы конечностей, массажные приборы, офисные принадлежности, надувные подушки и оборудование для ухода за полями для гольфа.

Южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала в России пять товарных знаков с логотипами Genesis и Hyundai. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Компания подала заявки на регистрацию в августе 2024 и 2025 годов. В сентябре 2026 года Роспатент принял положительные решения по всем пяти заявкам.

Зарегистрированные товарные знаки позволяют компании использовать их для широкого перечня товаров и услуг. В него вошли хирургические роботы, протезы конечностей, массажные приборы, офисные принадлежности, надувные подушки и оборудование для ухода за полями для гольфа.

Кроме того, регистрация распространяется на онлайн-файлы, которые нельзя скачать, и виртуальные товары.