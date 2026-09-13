В Рязани с начала года оштрафовали незаконных торговцев на 4 миллиона рублей

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности привлекли 1 тысячу 473 человека, которые торговали или оказывали услуги в неположенных местах. За непосредственно незаконную торговлю предусмотрены предупреждения или штрафы от 1 тысячи до 50 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя.

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности привлекли 1 тысячу 473 человека, которые торговали или оказывали услуги в неположенных местах. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 миллиона 3 тысячи 400 рублей, сообщили в горадминистрации.

Согласно региональному законодательству, за организацию торговли вне установленных мест штрафуют граждан на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей, а юридические лица — от 30 до 50 тысяч рублей. За непосредственно незаконную торговлю предусмотрены предупреждения или штрафы от 1 тысячи до 50 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя.

Ранее сообщалось, что только за прошлые неделю в сентябре власти оштрафовали 35 продавцов за незаконную торговлю на улицах города.