За неделю 35 продавцов в Рязани оштрафовали за незаконную торговлю
Всего с начала 2026 года 1 435 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 3 901 400 рублей. Отметим, что покупать продукты в таких местах может быть опасно, потому что у продавцов отсутствуют санитарные книжки.
За неделю 35 продавцов в Рязани оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Всего с начала 2026 года 1 435 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю.
Общая сумма наложенных штрафов составила 3 901 400 рублей.
Отметим, что покупать продукты в таких местах может быть опасно, потому что у продавцов отсутствуют санитарные книжки.