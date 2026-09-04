За неделю 35 продавцов в Рязани оштрафовали за незаконную торговлю

Всего с начала 2026 года 1 435 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 3 901 400 рублей. Отметим, что покупать продукты в таких местах может быть опасно, потому что у продавцов отсутствуют санитарные книжки.

За неделю 35 продавцов в Рязани оштрафовали за незаконную торговлю. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего с начала 2026 года 1 435 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю.

Общая сумма наложенных штрафов составила 3 901 400 рублей.

Отметим, что покупать продукты в таких местах может быть опасно, потому что у продавцов отсутствуют санитарные книжки.