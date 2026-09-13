Маршрут № 49 в Рязани переведут на регулируемый тариф с января 2027 года

Пассажирка указала на длительное ожидание маршрутки № 49, подчеркнув, что для жителей Соколовки он является единственным доступным видом общественного транспорта. В мэрии пояснили, что перевод коммерческих перевозок на регулируемый тариф происходит постепенно для повышения качества обслуживания и сокращения интервалов движения. Перевести маршрут № 49 на регулируемый тариф планируется в январе 2027 года.

Коммерческий автобусный маршрут № 49 в Рязани с января переведут на регулируемый тариф. Об этом сообщили в городской администрации в соцсетях.

Пассажирка указала на длительное ожидание маршрутки № 49, подчеркнув, что для жителей Соколовки он является единственным доступным видом общественного транспорта.

В мэрии пояснили, что перевод коммерческих перевозок на регулируемый тариф происходит постепенно для повышения качества обслуживания и сокращения интервалов движения.

Перевести маршрут № 49 на регулируемый тариф планируется в январе 2027 года.

Ранее Павел Малков заявлял, что с января 2027 года на регулируемый тариф переведут еще 14 маршрутов.