Малков объяснил нехватку транспорта в Рязани вечером и пообещал решить проблему

Павел Малков признал, что проблема существует, и связал ее с работой частных перевозчиков. «Мы видим, что вечером интервалы увеличиваются. Проблема в том, что большинство маршрутов — это частные перевозчики, и они работают по нерегулируемым тарифам. Перевозчик сам определяет, сколько выпускать машин на линию и их график. Вечером, когда пассажиров меньше, они часть автобусов снимают», — пояснил губернатор. Однако, по его словам, ситуация начнет меняться в ближайшее время. Власти уже приступили к системному решению вопроса.

В ходе прямого эфира 27 августа глава региона Павел Малков ответил на жалобу рязанки на работу общественного транспорта. Жительница города пожаловалась губернатору на то, что после восьми часов вечера уехать из центра города практически невозможно.

Павел Малков признал, что проблема существует, и связал ее с работой частных перевозчиков.

«Мы видим, что вечером интервалы увеличиваются. Проблема в том, что большинство маршрутов — это частные перевозчики, и они работают по нерегулируемым тарифам. Перевозчик сам определяет, сколько выпускать машин на линию и их график. Вечером, когда пассажиров меньше, они часть автобусов снимают», — пояснил губернатор.

Однако, по его словам, ситуация начнет меняться в ближайшее время. Власти уже приступили к системному решению вопроса.

«Мы с этой ситуацией сейчас работаем, она будет меняться. Постепенно переходим на регулируемый тариф, для этого выделили дополнительные средства из регионального бюджета. Уже на три маршрута такие контракты заключили, и с января 2027 года на регулируемый тариф переводим еще 14 маршрутов», — заявил Павел Малков.

Глава региона пояснил, что при регулируемом тарифе перевозчик получает дополнительную компенсацию из бюджета, но взамен обязан обеспечивать строгий график движения, соблюдать региональные льготы и стандарты перевозки.

«Так что вот эту вольницу с частными перевозчиками будем постепенно прикрывать», — заключил Малков.

Кроме того, в ходе эфира губернатор прокомментировал изменения в движении троллейбусов № 9 и № 16. Маршруты были скорректированы в связи с реконструкцией проезда под путепроводом на Московском шоссе.

«Временно пришлось отключить для проведения работ контактную сеть троллейбусов», — объяснил Павел Малков.