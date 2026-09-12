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В России разработают тест-систему для выявления 30 видов ОРВИ
Глава Роспотребнадзора объяснила, что сейчас специалисты используют тест-систему, которая распознает 25 различных вирусов. Новая разработка призвана расширить спектр обнаруживаемых возбудителей. Как отметила Анна Попова, важно, чтобы тест-система определяла и вирусы, и бактерии. Специалисты Роспотребнадзора также создают тесты, дающие результат через час, добавила глава ведомства. Ранее сообщалось, что в России разработали 124 таких теста.

Роспотребнадзор разрабатывает новую тест-систему, с помощью которой можно будет выявлять сразу 30 видов ОРВИ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила глава ведомства Анна Попова.

Она объяснила, что сейчас специалисты используют тест-систему, которая распознает 25 различных вирусов. Новая разработка призвана расширить спектр обнаруживаемых возбудителей.

Как отметила Анна Попова, важно, чтобы тест-система определяла и вирусы, и бактерии.

Специалисты Роспотребнадзора также создают тесты, дающие результат через час, добавила глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в России разработали 124 таких теста.