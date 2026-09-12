В России разработают тест-систему для выявления 30 видов ОРВИ
Глава Роспотребнадзора объяснила, что сейчас специалисты используют тест-систему, которая распознает 25 различных вирусов. Новая разработка призвана расширить спектр обнаруживаемых возбудителей. Как отметила Анна Попова, важно, чтобы тест-система определяла и вирусы, и бактерии. Специалисты Роспотребнадзора также создают тесты, дающие результат через час, добавила глава ведомства. Ранее сообщалось, что в России разработали 124 таких теста.
Роспотребнадзор разрабатывает новую тест-систему, с помощью которой можно будет выявлять сразу 30 видов ОРВИ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила глава ведомства Анна Попова.
Она объяснила, что сейчас специалисты используют тест-систему, которая распознает 25 различных вирусов. Новая разработка призвана расширить спектр обнаруживаемых возбудителей.
Как отметила Анна Попова, важно, чтобы тест-система определяла и вирусы, и бактерии.
Специалисты Роспотребнадзора также создают тесты, дающие результат через час, добавила глава ведомства.
Ранее сообщалось, что в России разработали 124 таких теста.