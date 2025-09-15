Роспотребнадзор разработал 124 теста, распознающих инфекцию за час
Как отметила глава Роспотребнадзора, ведомство пересмотрело подходы к формированию и созданию различных тестов. Сейчас разработано уже 124 новых быстрых теста, которые распознают инфекцию буквально за один час.
