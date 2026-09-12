Строительство животноводческого комплекса в Касимовском округе завершат в 2027 году

Животноводческий комплекс на 1600 голов крупного рогатого скота начали возводить в селе Кольдюки в августе 2026 года. По словам Бахилова, строительство пройдет в два этапа. Завершить возведение объекта планируют в ноябре 2027 года. Ранее стало известно, что на территории уже начали возводить фундаменты, прокладывать наружные инженерные сети, включая водоснабжение, канализацию и электричество.

Строительство животноводческого комплекса в селе Кольдюки Касимовского округа завершат в 2027 году. Об этом 12 сентября сообщил глава муниципального образования Иван Бахилов, который побывал на объекте.

Животноводческий комплекс на 1600 голов крупного рогатого скота начали возводить в селе Кольдюки в августе 2026 года. По словам Бахилова, строительство пройдет в два этапа.

Завершить работы планируют в ноябре 2027 года.

Ранее стало известно, что на территории уже начали возводить фундаменты, прокладывать наружные инженерные сети, включая водоснабжение, канализацию и электричество.

Фото: Telegram-канал Ивана Бахилова.