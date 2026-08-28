В Рязанской области начали строить новый животноводческий комплекс

Строительство нового животноводческого комплекса, рассчитанного на 1600 голов крупного рогатого скота, стартовало в селе Кольдюки Касимовского округа. Отмечается, что на объекте уже возводят фундаменты, прокладывают наружные инженерные сети, включая водоснабжение, канализацию и электричество.