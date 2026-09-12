Найден пропавший в Рязанской области пенсионер
77-летнего мужчину искали с 10 сентября. Он пропал в Сасове. К поискам привлекали волонтеров. 11 сентября стало известно, что пенсионера нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.
Найден пропавший в Рязанской области Геннадий Б. Об этом сообщили в ПСО «ЛизаАлерт».
77-летнего мужчину искали с 10 сентября. Он пропал в Сасове. К поискам привлекали волонтеров.
11 сентября стало известно, что пенсионера нашли живым. Подробности поисков не разглашаются.