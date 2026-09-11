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В Рязанской области пропал 77-летний Геннадий Бучин
В Сасове Рязанской области разыскивают 77-летнего Геннадия Бучина. Его местонахождение неизвестно с 10 сентября. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт Рязань». Приметы: Рост — 175 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые. На момент исчезновения он был одет в коричневую куртку, темный свитер, предположительно темно-синие брюки с лампасами, резиновые галоши и серую кепку. Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить ее волонтерам или по номеру 112. Инфорг — Екатерина Котяша: +7 (910) 901-35-82.

В Сасове Рязанской области разыскивают 77-летнего Геннадия Бучина. Его местонахождение неизвестно с 10 сентября. Об этом сообщили волонтеры «ЛизаАлерт Рязань».

Приметы: Рост — 175 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые.

На момент исчезновения он был одет в коричневую куртку, темный свитер, предположительно темно-синие брюки с лампасами, резиновые галоши и серую кепку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят сообщить ее волонтерам или по номеру 112.

Инфорг — Екатерина Котяша: +7 (910) 901-35-82.