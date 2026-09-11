Водителя «ГАЗели» отправили в колонию за смертельный наезд на пешехода в Рязанской области

Авария произошла 20 января 2025 года на 433-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Водитель автомобиля «ГАЗели» наехал на пешехода, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм тот скончался на месте. По данным прокуратуры, водитель проигнорировал дорожные знаки и разметку, не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. С мужчины также взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей.

Водителя «ГАЗели» отправили в колонию за смертельный наезд на пешехода в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария произошла 20 января 2025 года на 433-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Водитель автомобиля «ГАЗели» наехал на пешехода, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм тот скончался на месте.

По данным прокуратуры, водитель проигнорировал дорожные знаки и разметку, не снизил скорость перед нерегулируемым пешеходным переходом.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

С мужчины также взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей.