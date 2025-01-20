В Клепиковском районе «Газель» насмерть сбила пешехода
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В Клепиковском районе «Газель» насмерть сбила пешехода. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Рязанской области.
Авария произошла 20 января примерно в 18:00 на 433-ем километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель» наехал на пешехода, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пострадавший от полученных травм скончался.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.