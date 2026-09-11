В Рязанской области похолодает до +6°С

В области 12 сентября будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируют западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 6…11°С, днем — 15…20°С.

В Рязанской области похолодает до +6°С. Прогноз погоды разместили на сайте регионального ЦГМС.

В области 12 сентября будет переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер прогнозируют западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6…11°С, днём — 15…20°С.

Ранее учёные сообщили, что первые заморозки в Рязанскую область могут прийти на рубеже второй и третьей декад месяца, примерно в двадцатых числах сентября.