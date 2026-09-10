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Учёные сообщили, когда в Рязанскую область могут прийти первые заморозки
Долгосрочный прогноз погоды на сентябрь независимого метеоролога Виталия Стальнова опубликован в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК». Как отметили в публикации, в регионе в сентябре ожидается неустойчивая погода: лето и осень будут сменять друг друга. До начала третьей декады ожидаются непродолжительные волны тепла — лето попытается вернуться как минимум дважды. Они будут чередоваться с тремя эпизодами холодной и ненастной осенней погоды. Первый такой период уже прошёл (6-9 сентября), а третий, на рубеже второй и третьей декад, может сопровождаться повышенной вероятностью заморозков.

Рязанцам сообщили, когда в регион могут прийти первые заморозки. Долгосрочный прогноз погоды на сентябрь независимого метеоролога Виталия Стальнова опубликован в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

Как отметили в публикации, в регионе ожидается неустойчивая погода: лето и осень будут сменять друг друга. По данным Стальнова, это проявится в высокочастотной динамике температуры, которая определит «облик» месяца и станет наиболее интенсивной в его середине.

Уточняется, что первая декада полностью соответствовала прогнозу: летнее начало месяца 5 сентября сменилось циклонической погодой, причём переход сопровождался сильным ветром при прохождении холодного фронта. После этого начался период температурных колебаний.

Как выяснил метеоролог, этот период продлится до начала третьей декады — ещё около двух недель. За это время лето попытается вернуться как минимум дважды. При этом тёплые периоды не будут продолжительными и начнут чередоваться с эпизодами типичной осенней погоды — холодной и ненастной.

Сказано, что всего таких эпизодов ожидается три: первый уже завершился, продлившись с 6 по 9 сентября. Третий, на рубеже второй и третьей декад, может сопровождаться повышенной вероятностью заморозков. Численные методы пока что заморозки в этот период не фиксируют.

Согласно прогнозу, в конце месяца ожидается устойчивое антициклоническое потепление, которое может уйти в октябрь. Стальнов трактует его как «бабье лето» — этой осенью оно будет, но нескоро. Сначала должна пройти полоса температурной «болтанки» и череда циклонических похолоданий.