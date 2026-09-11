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Связь 5G официально запущена в России
Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Минцифры. Там пояснили, что на первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах. Услуги предоставят операторы «большой четвёрки». Сети связи пятого поколения запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Казани, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе, Ярославле. Сеть 5G в ближайшее время будет доступна для пользователей Android, доступ владельцев iPhone зависит от решения Apple. До конца года технологию планируют запустить еще в 50 городах. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE.

Связь 5G официально запущена в России. Об этом 11 сентября сообщили в пресс-службе Минцифры.

Там пояснили, что на первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах. Услуги предоставят операторы «большой четвёрки».

Сети связи пятого поколения запущены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе, Ярославле.

Сеть 5G в ближайшее время будет доступна для пользователей Android, доступ владельцев iPhone зависит от решения Apple.

До конца года технологию планируют запустить еще в 50 городах. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE.

Ранее в России утвердили условия запуска мобильной связи.