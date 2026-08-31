В России утвердили условия запуска 5G

Отмечается, что операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут разворачивать сети 5G в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее выделяли под стандарт LTE (4G), и применять установленные на сетях до 1 сентября 2026 года работающие зарубежные базовые станции. В ведомстве подчеркнули, что это позволит быстро развернуть сети пятого поколения. Как указано в публикации, операторы смогут получить по 90 МГц в диапазоне 4630-4990 МГц без аукционов. В Минцифры напомнили, что с 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) утвердила условия запуска мобильной связи 5G в России. Об этом сообщили 31 августа в пресс-службе Минцифры РФ.

Отмечается, что операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС и Т2 смогут разворачивать сети 5G в уже имеющихся у них диапазонах радиочастот, которые ранее выделяли под стандарт LTE (4G), и применять установленные на сетях до 1 сентября 2026 года работающие зарубежные базовые станции. В ведомстве подчеркнули, что это позволит быстро развернуть сети пятого поколения.

Как указано в публикации, операторы смогут получить по 90 МГц в диапазоне 4630-4990 МГц без аукционов.

В Минцифры напомнили, что с 2027 года в России планируется поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 года.