Рязанцы назвали желаемый размер МРОТ
Рязанцы считают, что уровень МРОТ должен составлять в среднем 52 500 руб. В феврале этого года жители называли сумму равную 50 600 руб., а в июне 2025-го — 49 300 руб. По данным сервиса, за семь месяцев динамика составила 3,8%.
Рязанцы назвали желаемый размер МРОТ. Соответствующую информацию 11 сентября предоставили в SuperJob.
Рязанцы считают, что уровень МРОТ должен составлять в среднем 52 500 руб. В феврале этого года жители называли сумму равную 50 600 руб., а в июне 2025-го — 49 300 руб.
По данным сервиса, за семь месяцев динамика составила 3,8%.
Напомним, сейчас в России уровень МРОТ находится на уровне 27 093 руб.