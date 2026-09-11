Рязанцы назвали желаемый размер МРОТ

Рязанцы считают, что уровень МРОТ должен составлять в среднем 52 500 руб. В феврале этого года жители называли сумму равную 50 600 руб., а в июне 2025-го — 49 300 руб. По данным сервиса, за семь месяцев динамика составила 3,8%.

Рязанцы назвали желаемый размер МРОТ. Соответствующую информацию 11 сентября предоставили в SuperJob.

Рязанцы считают, что уровень МРОТ должен составлять в среднем 52 500 руб. В феврале этого года жители называли сумму равную 50 600 руб., а в июне 2025-го — 49 300 руб.

По данным сервиса, за семь месяцев динамика составила 3,8%.

Напомним, сейчас в России уровень МРОТ находится на уровне 27 093 руб.