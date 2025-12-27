Рязань
Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с 1 января
С 1 января в силу вступают следующие законы и изменения: МРОТ повысят до 27 093 рублей; самозанятые смогут оформлять оплачиваемый больничный; перечень признаков мошеннических операций Центробанк увеличит с 6 до 12; начнет действовать круглогодичный призыв в армию; страховые пенсии проиндексируют на 7,6%; период ухода за ребенком до 1,5 лет полностью включат в страховой стаж родителя для каждого ребенка без ранее действовавших ограничений; сохранится ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на уровне 270 месяцев (22,5 года).

Россиянам рассказали о законах и изменениях, вступающих в силу с 1 января. Об этом сообщило ТАСС.

С 1 января в силу вступают следующие законы и изменения:

  • МРОТ повысят до 27 093 рублей;
  • самозанятые смогут оформлять оплачиваемый больничный;
  • перечень признаков мошеннических операций Центробанк увеличит с 6 до 12;
  • начнет действовать круглогодичный призыв в армию;
  • страховые пенсии проиндексируют на 7,6%;
  • период ухода за ребенком до 1,5 лет полностью включат в страховой стаж родителя для каждого ребенка без ранее действовавших ограничений;
  • сохранится ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на уровне 270 месяцев (22,5 года);
  • семьи с невысоким доходом смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ за предыдущий год;
  • регионы получат дополнительную помощь на лечение граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими редкими заболеваниями;
  • для заселения в гостиницу можно будет использовать водительское удостоверение;
  • заработает новый общероссийский классификатор профессий и должностей из 5 597 пунктов;
  • ФНС получит полномочия проводить оценку финансового состояния бизнеса.