Россиянам рассказали о законах, вступающих в силу с 1 января

С 1 января в силу вступают следующие законы и изменения: МРОТ повысят до 27 093 рублей; самозанятые смогут оформлять оплачиваемый больничный; перечень признаков мошеннических операций Центробанк увеличит с 6 до 12; начнет действовать круглогодичный призыв в армию; страховые пенсии проиндексируют на 7,6%; период ухода за ребенком до 1,5 лет полностью включат в страховой стаж родителя для каждого ребенка без ранее действовавших ограничений; сохранится ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на уровне 270 месяцев (22,5 года).

Россиянам рассказали о законах и изменениях, вступающих в силу с 1 января. Об этом сообщило ТАСС.

С 1 января в силу вступают следующие законы и изменения: