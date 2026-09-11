Роспотребнадзор назвал целевой охват вакцинацией от гриппа

Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа не менее 50-55% населения. Об этом сообщили в ведомстве. В предстоящем эпидемиологическом сезоне штаммовый состав вакцин полностью обновят в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Для традиционных вакцин рекомендованы штаммы вирусов гриппа A (H1N1)pdm09, A (H3N2) и B линии Victoria. Для препаратов на клеточных культурах, а также вакцин на основе белков или нуклеиновых кислот предусмотрен другой набор референсных антигенов.

Роспотребнадзор рекомендует привить от гриппа не менее 50-55% населения. Об этом сообщили в ведомстве.

В предстоящем эпидемиологическом сезоне штаммовый состав вакцин полностью обновят в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

Для традиционных вакцин рекомендованы штаммы вирусов гриппа A (H1N1)pdm09, A (H3N2) и B линии Victoria. Для препаратов на клеточных культурах, а также вакцин на основе белков или нуклеиновых кислот предусмотрен другой набор референсных антигенов.

Всего в регионы в рамках Национального календаря профилактических прививок планируют поставить более 56 млн доз вакцины против гриппа.

Ранее говорилось, что с 10 сентября прививочная кампания против гриппа стартовала в Рязанской области.