Прививочная кампания против гриппа стартовала в Рязанской области

Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Александр Пшенников. По его словам, первый этап поставки вакцины уже завершен, препараты распределены по медицинским учреждениям. До конца сентября поступит вторая партия — 100 тысяч доз. А до декабря регион получит еще 150 тысяч доз. Как отметил Пшенников, вакцина будет равномерно распределяться по всем медучреждениям. Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления.

С 10 сентября прививочная кампания против гриппа стартовала в Рязанской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

По его словам, первый этап поставки вакцины уже завершен, препараты распределены по медицинским учреждениям. До конца сентября поступит вторая партия — 100 тысяч доз. А до декабря регион получит еще 150 тысяч доз.

Как отметил Пшенников, вакцина будет равномерно распределяться по всем медучреждениям. Сделать прививку можно в поликлинике по месту прикрепления.