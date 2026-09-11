Плановое перекрытие моста через Оку в Рязанской области отменили

Об этом сообщили в соцсетях ООО УСД «ТРАКТ». Отмечается, что из-за неблагоприятных погодных условий запланированное перекрытие моста у села Фатьяновка отменяется. Мостовая переправа продолжает работать в обычном режиме. Напомним, мост должны были перекрыть с 10:00 до 12:00 11 сентября.