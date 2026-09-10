Рязанцев предупредили о закрытии движения по мосту через Оку

Движение транспорта по мосту через Оку в районе села Фатьяновка Спасского округа закроют с 10:00 до 12:00 11 сентября. Причина ограничения — проведение технических работ. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.

Рязанцев предупредили о закрытии движения по мосту через Оку. Об этом сообщили в соцсетях ООО УСД «ТРАКТ».

Движение транспорта по мосту через Оку в районе села Фатьяновка Спасского округа закроют с 10:00 до 12:00 11 сентября.

Причина ограничения — проведение технических работ.

Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута.