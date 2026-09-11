Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
18°
Вск, 13
18°
Пнд, 14
19°
ЦБ USD 84.26 -0.09 12/09
ЦБ EUR 97.87 -0.42 12/09
Нал. USD 84.30 / 85.00 11/09 18:15
Нал. EUR 99.50 / 100.00 11/09 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как из-за нового закона рязанцы не могут построить дом в зонах подтопл...
В зону c новыми ограничениями входят Борки, большая час...
8 сентября 13:27
2 436
В Рязани сотня средневековых бойцов поучаствовали в рыцарском турнире...
5 сентября территория Борок наполнилась размеренным зво...
7 сентября 16:50
814
Как топливо Евро-2 и Евро-3 влияет на современные автомобили
Топливо стандартов Евро-2, -3 и -4 значительно уступает...
4 сентября 12:54
1 942
Почему бензин в Рязани продаётся по 120 рублей и когда появится Евро-2...
Бензин по 120 рублей на заправках в Рязани уже давно ни...
3 сентября 13:32
4 324
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН.инфо на 12-13 сентября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Сразу несколько театров готовит премьерные показы новых спектаклей — «Ёжик и медвежонок. Времена года» в театре кукол, «Погаси свет» — в театре «Переход», «Севильский цирюльник» — в театре драмы.

На сцене филармонии пройдет шестой традиционный открытый Музыкальный Кубок Рязанской области по КВН «Поющий Косопуз-2026».

Во дворце спорта «Олимпийский» состоится концерт GUF, в МКЦ пройдет стендап-концерт Богдана Лисевского, а в Руки ВВерх! Бар выступит Sqwoz Bab.

Рязанцы смогут посетить различные городские фестивали. Среди них — День Солотчи и благотворительный фестиваль «Скорость».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».