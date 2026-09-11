Куда пойти в выходные? Афиша РЗН.инфо на 12-13 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Сразу несколько театров готовит премьерные показы новых спектаклей — «Ёжик и медвежонок. Времена года» в театре кукол, «Погаси свет» — в театре «Переход», «Севильский цирюльник» — в театре драмы.

На сцене филармонии пройдет шестой традиционный открытый Музыкальный Кубок Рязанской области по КВН «Поющий Косопуз-2026».

Во дворце спорта «Олимпийский» состоится концерт GUF, в МКЦ пройдет стендап-концерт Богдана Лисевского, а в Руки ВВерх! Бар выступит Sqwoz Bab.

Рязанцы смогут посетить различные городские фестивали. Среди них — День Солотчи и благотворительный фестиваль «Скорость».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».