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Благотворительный фестиваль «Скорость»
27 июля в 13:00
Праздники

Благотворительный фестиваль «Скорость»

Усадьба фон-Дервизов в Старожилово

Креативная молодежь и активные семьи приглашаем на праздник творчества и самовыражения «Искусство вне рамок» — благотворительный фестиваль «Скорость».

Почему нужно быть там?

Мы решили выйти за рамки и создать день, когда каждый сможет почувствовать себя художником! Фактура повсюду — от скатерти на столе до ваших собственных рук. Никаких границ для фантазии — только краски и вдохновение!

Вас ждет длинню-ю-ю-щая, яркая Программа!

  • Зона созерцания: Слушаем винил и пьем лимонад в тени старинных деревьев. Релакс на свежем воздухе!
  • Арт-пикник у сосны. Правополушарное рисованиес Зоей Харлиной. Рисуем с видом на старинный дом.
  • Художественная мастерская по натюрморту от Ксении Фокиной.
  • Большой пленэр от Ассоциации художников пленэристов. Вдохновляемся и творим прямо на природе.
  • Мастерская «Время зажигать». Создаём подсвечник в стиле макраме. Новые техники и уникальные изделия.
  • Конкурс «Рисуем на асфальте». Участвуем и получаем ценные призы от нашего партнера Рельеф-Центр. Регистрация заранее обязательна.
  • Мастерская «Приложи свою ладонь»: Разрисовываем бочки и оставляем свой след в истории фестиваля.
  • Хорошествие — костюмированный променад с ростовыми куклами, который впечатлит всех.
  • Стол добрых слов «Будьте ближе».
  • Фотозоны и Гримерная: создаём незабываемые образы и делаем фото.
  • Арт — класс с изолоном: Пробуем новое и создаем красоту своими руками.
  • ЗаМечтательная Стена: Загадываем желание и получаем мотивацию.
  • Выставка картин от Ассоциации художников пленэристов художников пленэристов «Глубина случайностей».
  • Концерт.Музыка, которая останется в сердце. Группа пока держится в тайне — это будет сюрприз

Рассказывайте друзьям и везите всех с собой. Мастерские открыты для всех, ведь «Искусство вне рамок». Успейте зарегистрироваться — места ещё есть, но могут закончиться в фестивальный день.

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