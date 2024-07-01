Креативная молодежь и активные семьи приглашаем на праздник творчества и самовыражения «Искусство вне рамок» — благотворительный фестиваль «Скорость».

Почему нужно быть там?

Мы решили выйти за рамки и создать день, когда каждый сможет почувствовать себя художником! Фактура повсюду — от скатерти на столе до ваших собственных рук. Никаких границ для фантазии — только краски и вдохновение!

Вас ждет длинню-ю-ю-щая, яркая Программа!

Зона созерцания: Слушаем винил и пьем лимонад в тени старинных деревьев. Релакс на свежем воздухе!

Арт-пикник у сосны. Правополушарное рисованиес Зоей Харлиной. Рисуем с видом на старинный дом.

Художественная мастерская по натюрморту от Ксении Фокиной.

Большой пленэр от Ассоциации художников пленэристов. Вдохновляемся и творим прямо на природе.

Мастерская «Время зажигать». Создаём подсвечник в стиле макраме. Новые техники и уникальные изделия.

Конкурс «Рисуем на асфальте». Участвуем и получаем ценные призы от нашего партнера Рельеф-Центр. Регистрация заранее обязательна.

Мастерская «Приложи свою ладонь»: Разрисовываем бочки и оставляем свой след в истории фестиваля.

Хорошествие — костюмированный променад с ростовыми куклами, который впечатлит всех.

Стол добрых слов «Будьте ближе».

Фотозоны и Гримерная: создаём незабываемые образы и делаем фото.

Арт — класс с изолоном: Пробуем новое и создаем красоту своими руками.

ЗаМечтательная Стена: Загадываем желание и получаем мотивацию.

Выставка картин от Ассоциации художников пленэристов художников пленэристов «Глубина случайностей».

Концерт.Музыка, которая останется в сердце. Группа пока держится в тайне — это будет сюрприз

Рассказывайте друзьям и везите всех с собой. Мастерские открыты для всех, ведь «Искусство вне рамок». Успейте зарегистрироваться — места ещё есть, но могут закончиться в фестивальный день.