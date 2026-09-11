Глава Центробанка заявила об ускорении роста цен в России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что рост цен в России в последние месяцы существенно ускорился. Она отметила, что ЦБ должен не допустить, чтобы это переросло в устойчивую тенденцию, подчеркнула она. Ранее Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.