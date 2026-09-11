Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых
Таким образом, регулятор впервые за год отказался от ее снижения. Напомним, прошлое изменение ключевой ставки было в июле.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом, регулятор впервые за год отказался от ее снижения.
В ЦБ, поясняя решение о сохранении ключевой ставки на уровне 14%, отметили, что текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось.
Напомним, прошлое изменение ключевой ставки было в июле.