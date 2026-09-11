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Эксперт сообщил, отключат ли LTE в России после запуска 5G
Об этом 11 сентября в беседе с ТАСС рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, сети LTE не планируют отключать — они останутся основными в ближайшие годы. Причина, как указал эксперт, заключается в нехватке необходимого оборудования. Его закупка потребует расходов, на которые сейчас не готовы идти участники рынка, добавил Кусков. Он напомнил, что с 2018 года LTE — это основная технология в мобильной связи в РФ, и останется ей даже после внедрения 5G, несмотря на более высокую скорость у сетей пятого поколения.

Эксперт сообщил, отключат ли LTE в России после запуска 5G. Об этом 11 сентября в беседе с ТАСС рассказал гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, сети LTE не планируют отключать — они останутся основными в ближайшие годы. Причина, как указал эксперт, заключается в нехватке необходимого оборудования. Его закупка потребует расходов, на которые сейчас не готовы идти участники рынка, добавил Кусков.

Он напомнил, что с 2018 года LTE — это основная технология в мобильной связи в РФ, и останется ей даже после внедрения 5G, несмотря на более высокую скорость у сетей пятого поколения.

Напомним, о запуске сообщили в Минцифры 11 сентября. Говорилось, что на первом этапе стандарт пятого поколения будет работать в 16 городах на ранее выделенных операторам связи частотах LTE. Также им бесплатно и в равном объеме выделен диапазон частот 4,63-4,99 ГГц.