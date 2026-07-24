Центробанк снизил ключевую ставку до 14% годовых

Регулятор последовательно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. В начале 2025-го ставка составляла 21%, а уже к концу 16%. В июле её снизили в девятый раз подряд — до 14,25%.