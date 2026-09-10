29 тысяч нарушений за непристегнутые ремни зафиксировали в Рязанской области

В этом году в Рязанской области планируется установить 14 новых комплексов для фотовидеофиксации нарушений. На данный момент на дорогах региона уже работают 376 видеокамер, и за последние пять лет их количество увеличилось почти на треть. По информации УМВД, наиболее распространенным нарушением среди водителей остается превышение скорости — в этом году было вынесено более миллиона штрафов. Также рязанцы начали получать штрафы за непристегнутые ремни безопасности: за полгода за это нарушение составлено 29 тысяч протоколов. На данный момент только 19 комплексов могут фиксировать данное нарушение, что связано с ограничениями в программном обеспечении.

В этом году в Рязанской области планируется установить 14 новых комплексов для фотовидеофиксации нарушений. Об этом сообщили на сайте ГТРК «Ока».

На данный момент на дорогах региона уже работают 376 видеокамер, и за последние пять лет их количество увеличилось почти на треть.

По информации УМВД, наиболее распространенным нарушением среди водителей остается превышение скорости — в этом году было вынесено более миллиона штрафов. Также рязанцы начали получать штрафы за непристегнутые ремни безопасности: за полгода за это нарушение составлено 29 тысяч протоколов.

На данный момент только 19 комплексов могут фиксировать данное нарушение, что, как отмечается, связано с ограничениями в программном обеспечении.

Напомним, рязанцы заметили новые камеры фиксации нарушений ПДД.